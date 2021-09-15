L'Antidiplomatico: российский дуэт Су-57 и «Охотника» станет кошмаром для США

Рим, 15 сентября. Россия делает истребители пятого поколения Су-57 смертельным кошмаром для ВВС США. Такие выводы сделали военные аналитики итальянского издания L'Antidiplomatico.

Ведущие военные державы мира создают боевые дроны, способных работать с современными истребителями. Согласно оценкам итальянских аналитиков, большие прогресс в этой сфере наблюдался в России. Отечественный тандем боевого самолета Су-57 и беспилотника С-70 «Охотник» станет угрозой для авиации США, пишет «ПолитРоссия».

«Смертоносный российский дуэт Су-57 и дрона С-70 "Охотник" станет кошмаром для американских боевых самолетов», — отметили авторы издания.

«Охотник» представляет собой современный боевой БПЛА с мощным профилем малозаметности. Разработка велась с учетом концепции использования боевых самолетов-невидимок вместе с дронами. Подобную тактику применяют в мире и считают революцией в военном деле. С-70 поступит на вооружение армии РФ к 2024 году и будет использоваться с истребителем Су-57.

Дрон оснащен двигателем Ал-31 и мощной конструкцией летающего крыла. Дальность действия составляет шесть тысяч километров. Создатели покрыли «Охотник» радиопоглощающей краской.

«Короче говоря, сверхдержава в упадке. Господство в небе, которым хвастались Соединенные Штаты, подошло к концу. Россия и даже Китай наступают», — заключили аналитики.

Министр обороны России Сергей Шойгу во время международного военно-технического форума «Армия-2021» лично ознакомился с С-70 «Охотник». По словам военного эксперта Василия Дандыкина, РФ сделала большой шаг в области создания боевых беспилотников.