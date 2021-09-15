Загреб, 15 сентября. Завершение строительства «Северного потока — 2» состоялось благодаря усилиям представителей России и канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщила хорватская газета Vecernji list.

Возведение российско-немецкого газопровода застопорилось в 2019 году, когда США во главе с 45-м президентом Дональдом Трампом ввели санкции в отношении всех участников строительства «СП-2». Многие европейские страны поддержали позицию Вашингтона и стали активно выступать против проекта. Некоторые аргументировали свою точку зрения ущербом, который якобы будет нанесен Украине, так как через ее территорию проходит транзит российского газа.

России все же удалось возобновить строительные работы после года простоя. Проблему решили привлечением российских судов. Приход к власти нового президента США Джо Байдена сначала не изменил позицию Вашингтона. Однако вскоре хозяин Белого дома подписал с Ангелой Меркель соглашение и отказался от жестких санкций против «Северного потока — 2». Вашингтон решил избежать конфронтации с Берлином.

Завершение строительства стало победой для немецкой промышленности и самой Меркель, которая в этом году завершает карьеру немецкого канцлера. Проект выдержал давление со стороны США, Польши, Украины и других стран, продемонстрировав свою состоятельность, отметили авторы хорватского СМИ.

Читатели издания Daily Express ранее заявили, что санкции США против «Северного потока — 2» могли привести к серьезному энергетическому кризису в Европе. Пользователи Сети отметили, что Россия является надежным поставщиком газа.