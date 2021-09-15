Postimees перечислил удивительные для иностранцев продукты эпохи СССР

Москва, 15 сентября. Многие иностранцы впадали в ступор от непривычных для них вкусовых предпочтений советских жителей. Самые странные продукты эпохи СССР вспомнил эстонский портал Postimees.

Сейчас полки российских магазинов завалены продуктами на любой вкус и кошелек. Однако еще несколько десятилетий назад выбор был не таким разнообразным, и каждая страна довольствовалась национальными угощениями. В число самых популярных сладостей советских детей входил гематоген, который отличался не только необычным вкусом, но и пользой для организма.

В СССР не было проблем с шоколадом, но детям часто покупали гематоген. Употреблять его рекомендовано небольшими порциями, а продавался он исключительно в аптеках. Гематоген сделан на основе сывороточного альбумина, получаемого из бычьей крови. Для улучшения вкуса в него добавляли мед и сгущенное молоко. Угощение предназначено для профилактики железодефицитной анемии. Впервые гематоген появился в Швейцарии в 1890 году, однако больше всего он прижился именно в СССР, пишет «ИноСМИ».

Следом идет березовый сок, благоприятно влияющий на работу желудочно-кишечного тракта. Этот растительный продукт заживляет раны и используется как общеукрепляющее средство. Березовый сок в СССР производился в огромных объемах и считался одним из самых доступных напитков.

Еще одним популярным среди советских граждан продуктом были конфеты «Птичье молоко». Впервые их начали выпускать в Польше в 1930-х годах. В СССР классическое угощение из ванильного суфле и темного шоколада часто делали более разнообразным, добавляя начинки со вкусом лимона и шоколада. В 1978 году кондитеры московского ресторана «Прага» создали торт «Птичье молоко», который первым в СССР получил авторский патент.

Индивидуальные предпочтения народов разных стран касаются не только кулинарии, но и секса. Оказалось, что интимные утехи в Германии далеки от того, что привыкли видеть иностранцы в фильмах для взрослых.