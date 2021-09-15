Исследование: занятые в сфере искусства люди испытывают сложности с трудоустройством

Москва, 15 сентября. Трудности с поиском работы испытывают граждане сфер искусства и массмедиа. Такие результаты исследования предоставили аналитики сервиса HeadHunter.

Сложности с трудоустройством могут наблюдаться у топ-менеджеров, юристов, занятых в сырьевом секторе. А вот относительно просто в России можно найти работу в сфере продаж и консультирования. Больших проблем нет и при трудоустройстве в спортивные клубы, салоны красоты, фармацевтические компании, гостиницы и рестораны, передают «Известия».

Мнение россиян относительно трудностей в поиске работы обосновано уровнем конкуренции и количеством доступных вакансий. Проблематично трудоустроиться по специальности в Москве, Подмосковье и на Дальнем Востоке, а соискатели на Урале и Приволжье придерживаются противоположного мнения.

Желающие найти работу могут обратить внимание на самые высокооплачиваемые вакансии сентября. Так в Москве финансовому директору готовы платить 350 тысяч рублей в месяц. В лидерах оказались программисты и блокчейн-аналитики.