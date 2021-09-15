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Псковские археологи обнаружили деревянные конструкции XV века

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 02:15
Общество
Псковские археологи обнаружили деревянные конструкции XV века
vk.com  /  Государственный Эрмитаж

Псков, 15 сентября. Археологи из Пскова обнаружили уцелевшие деревянные сооружения, датируемые XV веком. Находка обнаружена у городского кинотеатра в центре Пскова

Раскопки проводились Археологическим центром области. О своем успехе ученые сообщили в Instagram-аккаунте организации.

По их словам, конструкции обнаружены на глубине трех метров. На данный момент продолжаются работы по их извлечению. Как считают археологи, найденные объекты являются частью масштабного строения.

Раскопки велись в районе трасс инженерных сообщений. Специалисты отметили, что сооружение могло принадлежать торговой части города. Утверждать однозначно пока что нельзя, так как исследования не закончены.

Археологическая находка ранее порадовала и жителя Дании. Совершенно случайно он обнаружил клад с сокровищами на участке своего друга.

А российские археологи из Нижегородской области нашли артефакты каменного века. Среди них следы поселения и кремниевые инструменты, передает RT.

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