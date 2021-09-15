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Си Цзиньпин жестко ответил Байдену на предложение провести саммит
Политика
Си Цзиньпин жестко ответил Байдену на предложение провести саммит
Федеральное агентство новостей

Пекин, 15 сентября. Глава Белого дома Джо Байден в диалоге с президентом КНР Си Цзиньпином предложил китайскому коллеге провести саммит, на что тот ответил отказом и предложил США «сменить риторику».

Такую информацию сообщили в газете Financial Times со ссылкой на источники, ознакомленные с деталями общения глав двух государств. Издание передало, что предложение Байдена было озвучено во время полуторачасовой беседы с Цзиньпином на прошлой неделе. Американский лидер не получил согласия на встречу от своего китайского коллеги, что «привело ряд официальных лиц США к выводу, что Пекин продолжает вести жесткую игру с Вашингтоном».

«Президент США предложил Си провести саммит, чтобы выйти из тупика в американо-китайских отношениях… но лидер Китая не принял его предложение и вместо этого настоял на том, чтобы Вашингтон выбрал менее резкий тон в отношении Пекина», — передает газета.

На днях Байден выступал на митинге в штате Калифорния в поддержку губернатора -демократа Гэвина Ньюсома. Во время речи глава Белого дома вспомнил экс-президента США Дональда Трампа и перекрестился.

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