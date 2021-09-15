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Геофизики зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 на Камчатке

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 01:52
Происшествия
Геофизики зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 на Камчатке
38.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС по Иркутской области

Петропавловск-Камчатский, 15 сентября. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на Камчатке. Такое сообщение поступило от филиала Единой геофизической службы РАН.

Согласно информации геофизиков, очаг залегал на глубине 47 километров. Эпицентр землетрясения находился в 198 километрах от Петропавловска-Камчатского. По информации краевого управления МЧС, местные жители не ощутили подземных толчков. Жертв и разрушений нет.

«Очаг залегал на глубине 47 км, эпицентр находился в 198 км от Петропавловска-Камчатского», — говорится в сообщении специалистов.

Сейсмологи на днях зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 в Иркутской области. Подземные толчки произошли в 93 километрах к северо-западу от села Орлик Окинского района в Республике Бурятия. Очаг залегал на глубине десять километров. В происшествии никто не пострадал. Разрушений также не было, передает RT.

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землетрясение камчатка геофизика
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