Киев, 15 сентября. Экс-президент Украины Петр Порошенко хотел снова направить корабли в Керченский пролив, чтобы спровоцировать конфликт с Россией и сорвать президентские выборы 2019 года.

Депутат Верховной Рады Андрей Деркач заявил, что изначально Порошенко чувствовал полную уверенность в победе на президентских выборах. Однако позже появился конкурент Владимир Зеленский. Осознав проигрышную позицию осенью 2018 года, Порошенко решил пойти нечестным путем и попросту сорвать электоральный процесс.

«Тогда и появились истории с провокациями в Керченском проливе, чтобы ввести чрезвычайное положение и отменить выборы», — отметил депутат.

Недавно Порошенко выступил в Верховной Раде, чем рассмешил украинских блогеров Klymenko Time. В его речи они насчитали целых шесть оговорок, две из которых являются непростительными.