Минобороны протестировало поезда для ликвидации последствий стихийных бедствий

Москва, 15 сентября. Поезда, предназначенные для поддержки боевых операций и ликвидации последствий стихийных бедствий, испытали на учениях «Запад-2021». Об этом рассказали в Минобороны России.

Железнодорожные составы оснащены необходимым оборудованием, чтобы проводить ремонтные работы автомобильной и бронированной техники. В них смогут жить специалисты. С 2022 года поезда планируют направить в зоны боевых или стихийных бедствий, передают «Известия».

Специалисты испытали подобный поезд в тылу на учениях «Запад-2021». Военные развернули район комплексного восстановления боевой техники и вооружения. Были отработаны эвакуация, ремонт и передача машин в подразделения. Всего было задействовано свыше 300 бойцов и 170 единиц спецтехники.

Военные на стратегических учениях «Запад-2021» отрабатывают маневры по уничтожению потенциального врага. Так десантно-штурмовые части ВДВ РФ высадились беспарашютным способом на участке наступления противника, а затем отряд занял огневые позиции.