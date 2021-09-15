«Авито Авто»: спрос на автозапчасти за год вырос на 29% в России

Москва, 15 сентября. Россияне стали чаще покупать автозапчасти по сравнению с прошлым годом. Соответствующий вывод сделали аналитики «Авито Авто», проанализировав данные с января по июль 2021 года.

Спрос за соответствующий период вырос на 29 процентов. Самым востребованным стало электрооборудование, его показатели увеличились на 32 процента. Интерес к подержанным автозапчастям также вырос на 21 процент. Самыми ходовыми товарами являются двигатель, подвеска, рулевое управление, система охлаждения, топливная и выхлопная системы, тормозная система, трансмиссия и привод, передают «Известия».

Предложение отвечает росту спроса. На рынке увеличивается количество продавцов автомобильных запчастей, объявлений стало на 20 процентов больше. В первой половине 2021 года запросы на услуги автосервисов на «Авито Авто» выросли в два раза.

Сервис в начале 2021 года отчитывался об увеличении спроса на запчасти для машин за 2020 год. Изменения составили 24,9 процента.