Госдума рассмотрит идею сделать проезд бесплатным для студентов

Москва, 15 сентября. Депутаты предлагают сделать бесплатным проезд на общественном транспорте для студентов, обучающихся очно. Законопроект внесут в Госдуму России.

Законопроект предполагает внести изменения в статью 40 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». По предложению, студентам-очникам должно предоставляться право на бесплатный проект на всех видах городского пассажирского транспорта.

«Обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования имеют право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси», — цитирует URA.RU.

Студентам очного обучения, по словам депутатов, приходится часто пользоваться общественным транспортом. На оплату проезда может уходить значительная часть бюджета при низком уровне доходов. Законопроект может вступить в силу с 1 января следующего года.

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