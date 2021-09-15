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Госдума рассмотрит идею сделать проезд бесплатным для студентов

  /   Обновлено: 15 сентября 2021 00:45
Общество
Госдума рассмотрит идею сделать проезд бесплатным для студентов
Невские Новости

Москва, 15 сентября. Депутаты предлагают сделать бесплатным проезд на общественном транспорте для студентов, обучающихся очно. Законопроект внесут в Госдуму России.

Законопроект предполагает внести изменения в статью 40 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». По предложению, студентам-очникам должно предоставляться право на бесплатный проект на всех видах городского пассажирского транспорта.

«Обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования имеют право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси», — цитирует URA.RU.

Студентам очного обучения, по словам депутатов, приходится часто пользоваться общественным транспортом. На оплату проезда может уходить значительная часть бюджета при низком уровне доходов. Законопроект может вступить в силу с 1 января следующего года.

Депутаты КПРФ недавно выступили за сдачу Единого государственного экзамена в добровольном ключе. Коммунисты предложили ввести обязательный выпускной экзамен по русской литературе в устной или письменной форме на выбор ученика.

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