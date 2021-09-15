«Зенит» с минимальным счетом уступил «Челси» в матче Лиги чемпионов

Лондон, 15 сентября. «Челси» обыграл «Зенит» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий лондонцев Ромелу Лукаку на 69-й минуте, передает RT. Автором результативной передачи стал Сесар Аспиликуэта. В параллельном матче группы H «Ювентус» на выезде разгромил «Мальме» со счетом 3:0.

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» встретится с шведским клубом. Матч состоится в Петербурге 29 сентября на стадионе «Газпром Арена».

Перед матчем состоялась традиционная акция в европейском футболе, посвященная борьбе с расизмом. Большинство футболистов встали на одно колено, однако российские игроки и украинец Ярослав Ракицкий из состава петербуржцев не поддержали ее.