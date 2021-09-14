Новый председатель ГА ООН заявил о сосредоточении на борьбе с пандемией

Нью-Йорк, 14 сентября. Мальдивский представитель Абдулла Шахид, взявший полномочия председателя 76-й сессии Генассамблеи ООН, выступил с речью на открытии заседаний.

Основное внимание Шахид намерен сосредоточить на борьбе с неравенством в вопросе распределения вакцин от COVID-19. Он считает, что ключевой задачей международного сообщества является закрытие вакцинационного разрыва.

«Я сосредоточен на всеобщей вакцинации в рамках восстановления мира от COVID-19. Мы просто обязаны закрыть вакцинационный разрыв», — заявил председатель ГА ООН.

Во вторник в Нью-Йорке стартовала 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Мероприятие началось с выступления генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и нового представителя ГА ООН Абдуллы Шахида. Первая неделя сессии будет носить формальный характер, а с 21 сентября начнется неделя высокого уровня.