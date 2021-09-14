Банги, 14 сентября. Глава правительства Центральноафриканской Республики Анри Мари Дондра принял у себя представителей различных профсоюзов, сообщает Ndjoni Sango.

Встреча премьера с трудящимися призвана наладить «мост взаимодействия» и заручиться помощью тех, на ком буквально держится все производство внутри страны. По словам координатора национального объединения работников Амаду Санда, чиновник продемонстрировал «твердую решимость в развитии государства и улучшении жизни нации».

«Мы с воодушевлением восприняли готовность господина Дондра к откровенному диалогу с нами и, прежде всего, его приверженность поиску решений проблем, с которыми сталкиваются рабочие», — пояснил он.

Глава правительства Дондра пожелал в ближайшее время увидеть результат взаимодействия и призвал членов профсоюзов «потрудиться на благо Центральноафриканской Республики».

Федеральное агентство новостей /

Диалог между сторонами на какое-то время прекращался из-за усиления активности боевиков из конгломерата «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), однако подготовленная российскими инструкторами правительственная армия (FACA) сумела ликвидировать угрозу. Теперь взаимодействие между рабочими и властями, наконец, возобновляется.

Ранее Фан сообщал, что Анри Мари Дондра раздал поручения чиновникам по развитию страны.