Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 сентября 23:39
23:36
Общество
Открылась 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
23:33
Общество
Новый председатель ГА ООН заявил о сосредоточении на борьбе с пандемией
23:29
Общество
Врачи перевели бразильского футболиста Пеле из отделения интенсивной терапии
23:26
Политика
Блинкен пояснил момент с прерванным брифингом Байдена в Белом доме
23:21
Весь мир
Правительство ЦАР возобновило диалог с профсоюзными центрами республики
23:18
Спорт
Пять игроков «Зенита» не встали на колено перед матчем ЛЧ с «Челси»
23:11
Весь мир
СМИ ЦАР пресекли попытку бандформирований дестабилизировать политические процессы в республике
23:01
Весь мир
Гвинейские СМИ заявили об угрозе распространения терроризма по всей Африке
23:00
Политика
Военный эксперт Рожин указал, почему США боятся открытого конфликта с Россией и Китаем
22:56
Общество
Джим Керри сообщил о смерти комика Норма МакДональда
Все новости
ЛДПР

Открылась 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
Общество
Открылась 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
ФБА &quot;Экономика сегодня&quot;

Нью-Йорк, 14 сентября. Во вторник 14 сентября в Нью-Йорке началась 76-я сессия Генассамблеи ООН (ГА ООН). Председателем органа в этом году выступил Абдул Шахид с Мальдив

Совет безопасности организации возглавила Ирландия. Перед началом сессии генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и новый председатель. На первых заседания ГА ООН участники мероприятия утвердят повестку дня и кадровые перемены в рабочих органах. Неделя высокого уровня ГА ООН с участием глав мировых правительства и министров состоится 21 сентября.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась планами министра иностранных дел России Сергея Лаврова на участие в ГА ООН. Он выступит 25 сентября.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Открылась 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
нью-йорк генассамблея оон абдулл шахид
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru