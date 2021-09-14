Открылась 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН

Нью-Йорк, 14 сентября. Во вторник 14 сентября в Нью-Йорке началась 76-я сессия Генассамблеи ООН (ГА ООН). Председателем органа в этом году выступил Абдул Шахид с Мальдив

Совет безопасности организации возглавила Ирландия. Перед началом сессии генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и новый председатель. На первых заседания ГА ООН участники мероприятия утвердят повестку дня и кадровые перемены в рабочих органах. Неделя высокого уровня ГА ООН с участием глав мировых правительства и министров состоится 21 сентября.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась планами министра иностранных дел России Сергея Лаврова на участие в ГА ООН. Он выступит 25 сентября.