СМИ ЦАР пресекли попытку бандформирований дестабилизировать политические процессы в республике

Банги, 14 сентября. Группировка «Союз за мир в ЦАР» (UPC) опубликовала коммюнике с критикой власти, что является новой попыткой дестабилизации обстановки в республике, сообщает издание Le Potentiel Centrafricain.

Африканские журналисты пишут, что в тот момент, когда правительство делает все возможное для восстановления мира на территории страны, в отдаленных районах оживились боевики, возглавляемые иностранным наемником Али Дарассой. К примеру, UPC опубликовала заявление с осуждением действий правительства.

«Сегодня радикалы намерены поиграть в умников, якобы понимающих как нужно руководить государством. Но их заявление не что иное, как попытка дестабилизировать обстановку в ЦАР, хоть оно и выглядит жалко, с учетом бедственного положения UPC», — объяснили авторы материала.

Кроме того, сотрудники СМИ напомнили главарю боевиков о том, что он выходец из Нигерии и поэтому не может поучать правительство и президента Центральноафриканской Республики.

Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

«Этот человек знает только язык насилия, поэтому не имеет права обсуждать действия, предпринимаемые властями. Сразу после подписания Хартумского соглашения Дарасса одним из первых взялся за оружие, нарушив условия договора. Кстати, даже сегодня его UPC остается частью конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены», подчиняющегося беглому экс-президенту Франсуа Бозизе, который в свою очередь связан с Францией», — заключили журналисты.

Ранее ФАН сообщал, что французский винный концерн Castel уличили в финансировании боевиков UPC.