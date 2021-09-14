Врачи перевели бразильского футболиста Пеле из отделения интенсивной терапии

Бразилиа, 14 сентября. Медики перевели бразильского футболиста Пеле из отделения интенсивной терапии после операции по удалению новообразования в толстой кишке.

Новость сообщил сам 80-летний футболист в своем Instagram-аккаунте. В опубликованном посте он поблагодарил поклонников за поддержку и сообщил, что уже чувствует себя намного лучше.

«Друзья мои, это сообщение для каждого из вас. Ни минуты не думайте, что я не прочитал тысячи сообщений, которые я получил здесь. Большое спасибо каждому из вас, кто посвятил минуту своего дня, чтобы послать мне позитивную энергию. Любовь, любовь и любовь!» — написал футболист.