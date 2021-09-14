Блинкен пояснил момент с прерванным брифингом Байдена в Белом доме

Вашингтон, 14 сентября. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Белом доме нет человека, который может прервать речь президента страны.

На слушаниях в сенате по поводу вывода американских войск из Афганистана республиканец Джеймс Риш спросил у дипломата, почему Белый дом прервал речь американского лидера Джо Байдена. Блинкен ответил, что никто не обладает такими полномочиями.

«Он говорит за себя… Если кто-то попробует остановить его от того, чтобы сказать, что он думает, высказать свои мысли, вероятно, не останется на работе долго», — заявил госсекретарь.

Ранее президент Соединенных Штатов выступал в штате Айдахо на тему лесных пожаров. Неожиданно его речь была прервана по причине выключенного микрофона.