Конакри, 14 сентября. Терроризм угрожает всем странам африканского континента, сообщает издание Guinee Matin.

По мнению журналистов, благодаря действиям Франции, материк стал убежищем для всевозможных группировок и бандформирований, в том числе радикального толка. К примеру, в Буркина-Фасо, Мали и Нигере после 2016 года количество жертв боевиков увеличилось в пять раз.

В 2019 году от рук экстремистов погибли четыре тысячи человек. Нападения привели к резкому росту числа мигрантов и вынужденных переселенцев. Пятая республика попыталась исправить ситуацию, но сделала только хуже.

По мнению военных экспертов, Запад не особо силен в проведении антитеррористических операций и это подтверждает захват Афганистана членами запрещенного в России движения «Талибан»1 после бегства США. В Мали произошло нечто подобное в 2021 году, когда президент Франции Эммануэль Макрон завершил военную операцию «Бархан».

Бывшая метрополия не решила проблемы безопасности и вывела войска. В настоящее время боевики угрожают еще одной бывшей колонии Парижа — Экваториальной Гвинее, где конкурирующие вооруженные группировки готовятся к борьбе за влияние после смерти 79-летнего лидера страны Теодоро Обианг Нгема Мбасого.

defense.gouv.fr / État-major des armées / Ministère de la Défense

Недовольные хищнической политикой Пятой республики коренные жители Африки решили отказаться от подобной «помощи», свергнуть профранцузские режимы и самостоятельно развивать государство. Примером служит та же Мали, в которой за последний год произошли два военных переворота, вследствие чего был смещен президент и его место занял молодой офицер Ассими Гойта.

Позже, к примеру, Мали последовала Гвинея, жители которой также были недовольны политикой действующего лидера Альфа Конде, которого называли ставленником Парижа. В воскресенье, 5 сентября, утро в Конакри началось со стрельбы, после чего народный герой, руководитель Сил специальных операций Гвинеи Мамади Думбуйя объявил об аресте главы и роспуске правительства.

Так или иначе, но многие государства Черного континента продолжают быть под угрозой терроризма. Правительствам этих стран необходимо принимать все возможные меры для того, чтобы обезопасить себя, а прежде всего искать надежных и эффективных партнеров.

1 Организация запрещена на территории РФ.