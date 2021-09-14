Пять игроков «Зенита» не встали на колено перед матчем ЛЧ с «Челси»

Лондон, 14 сентября. Украинец Ярослав Ракицкий и российские игроки «Зенита» не встали на колено перед матчем Лиги чемпионов против «Челси».

Все иностранные игроки петербургского клуба, как и футболисты лондонского клуба, поддержали акцию. Станислав Крицюк, Дмитрий Чистяков, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Ярослав Ракицкий не встали на колено.

Встреча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси» проходит в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Идет второй тайм, счет матча 0:0.

Ранее тренерский штаб «Зенита» огласил стартовый состав команды. Нападающий Артем Дзюба оказался в запасе, а бразильское трио, состоящее из Клаудиньо, Малкома и Вендела, вышло на поле с первых минут.