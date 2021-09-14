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Пять игроков «Зенита» не встали на колено перед матчем ЛЧ с «Челси»

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 23:18
Спорт
Пять игроков «Зенита» не встали на колено перед матчем ЛЧ с «Челси»
fc-zenit.ru  /  ФК Зенит

Лондон, 14 сентября. Украинец Ярослав Ракицкий и российские игроки «Зенита» не встали на колено перед матчем Лиги чемпионов против «Челси».

Все иностранные игроки петербургского клуба, как и футболисты лондонского клуба, поддержали акцию. Станислав Крицюк, Дмитрий Чистяков, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Ярослав Ракицкий не встали на колено.

Встреча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси» проходит в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Идет второй тайм, счет матча 0:0.

Ранее тренерский штаб «Зенита» огласил стартовый состав команды. Нападающий Артем Дзюба оказался в запасе, а бразильское трио, состоящее из Клаудиньо, Малкома и Вендела, вышло на поле с первых минут.

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