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Минздрав: эвакуированные воспитанники детсада в Минеральных Водах здоровы
Происшествия
Минздрав: эвакуированные воспитанники детсада в Минеральных Водах здоровы
vk.com  /  Пермь Первая

Минеральные Воды, 14 сентября. Несовершеннолетние, находившиеся в детском саду «Звездочка» в Минеральных Водах во время эвакуации, чувствуют себя хорошо. Об этом сообщили в Минздраве России.

Врачи осмотрели всех детей, никто из них на плохое самочувствие не жаловался. Всего из здания были выведены 57 несовершеннолетних и 14 взрослых.

«Все воспитанники детского сада "Звездочка" осмотрены медиками и чувствуют себя хорошо. Жалоб нет, все [находятся] дома», — сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Работники аварийных служб не обнаружили признаков угарного газа. Специалисты Роспотребнадзора по Ставропольскому краю также производят заборы воздуха и обследуют помещения учреждения.

Работники детского сада ранее во время тихого часа решили экстренно вывести воспитанников из здания. Поводом для этого послужили начавшиеся приступы кашля и появление удушливого состояния.

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здоровье минздрав детский сад
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