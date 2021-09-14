Полиция в США переведена в усиленный режим из-за митинга в Вашингтоне

Вашингтон, 14 сентября. Американских правоохранителей перевели в режим повышенный готовности на фоне митинга в Вашингтоне. Соответствующие данные привели в местных СМИ.

Очередной протест устраивают сторонники бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, которые выступают против уголовного преследования митингующих. Накануне сотрудники полиции Вашингтона заявили, что планируется на время поставить забор вокруг здания парламента.

В субботу должны пройти протесты в поддержку американцев, которых будут судить за прошлый громкий митинг у Капитолия, состоявшийся 6 января. Организатором данного мероприятия выступает экс-сотрудник предвыборной команды Трампа.

В преддверии субботнего митинга полицейские хотят оградить металлическим забором не только Капитолий, но и здание Верховного суда, параллельно перекрыв все прилегающие улицы. СМИ сообщали, что в протесте поучаствуют экстремистские группы крайне правого толка, в числе которых «Гордые парни» и «Хранители клятвы».