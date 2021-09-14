Кения готова принимать россиян на основании отрицательного результата ПЦР-теста

Найроби, 14 сентября. Россияне смогут въехать на территорию Кении, если у них отрицательный результат ПЦР-теста. Об этом рассказали в российском посольстве.

Правила въезда в Кению для россиян такие же, как и для жителей других стран. Власти государства не признают сертификаты о вакцинации в качестве основания для посещения республики, передает ТАСС.

«Прибытие и убытие из Кении осуществляется строго в соответствии с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, требуется также получить специальный QR-код», — подчеркнули в дипведомстве.

Жители России смогут возобновить полеты в Кению, Испанию, Ирак и Словакию с 21 сентября. Согласно решению специалистов оперативного штаба, международные аэропорты в Пскове, Магадане, Мурманске и Читы откроют авиасообщение с Египтом и Турцией. Решение принято на основании эпидобстановки по коронавирусу в указанных странах.