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Серые зоны черной Африки: ФАН расскажет подробности о работе теневого уранового рынка Франции

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 22:00
Весь мир
Серые зоны черной Африки: ФАН расскажет подробности о работе теневого уранового рынка Франции
Global Look Press  /  Cpl. Dalton Swanbeck/Keystone Press Agency

Федеральное агентство новостей представит расследование, подтверждающее существование теневого рынка Франции по добыче и производству радиоактивных веществ. Кому и зачем нужен «черный уран»? Ответы на этот и другие вопросы можно получить в нашем новом материале.

Ранее международная редакция ФАН провела расследование и выяснила, как устроена глобальная сеть наркотрафика на африканском континенте. При участии огромного числа заинтересованных лиц, компаний и даже государств на материке появилось несколько центров оборота запрещенных веществ, крупнейшие из которых находятся в Мали и Ливии.

Значительный вклад в развитие наркоиндустрии внесла Франция. И это далеко не единственное ее «достижение» на континенте. Гораздо страшнее представить, чем Пятая республика занимается в сфере теневой торговли радиоактивными веществами.

Само по себе взаимодействие с опасными элементами несет большую угрозу. Но когда оборот подобных материалов проворачивается в подпольном режиме, то шанс катастрофы возрастает в несколько раз.

Черный рынок не подразумевает выполнения строгих предписаний и соблюдения техники безопасности. Преступников больше волнует потенциальная выгода, чем здоровье «сотрудников».

Сколько ядерных боеголовок проходят мимо учета? Кто заинтересован в «черном уране» и для каких целей его используют? Как Франция на протяжении долгих лет дестабилизирует обстановку в регионе Сахеля и имитирует борьбу с радикальными формированиями, чтобы отвлечь внимание от тайных рудников, которых нет ни на одной карте?

Обо всем этом читайте в новом расследовании международной редакции Федерального агентства новостей, которое выйдет в ближайшие дни.

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