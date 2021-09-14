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Apple озвучила стоимость новых IPhone 13 Pro и Pro Max
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Apple озвучила стоимость новых IPhone 13 Pro и Pro Max

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 21:40
Технологии
Apple озвучила стоимость новых IPhone 13 Pro и Pro Max
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Москва, 14 сентября. Стартовая цена IPhone 13 Pro составит 999 долларов (72,8 тысячи рублей), а версия Pro Max обойдется в 1 099 долларов (80,1 тысячи рублей).

Корпус и экран IPhone 13 Pro и Pro Max получили повышенную защиту от царапин. Обе новинки оснащены дисплеями Super Retina XDR на 6.1 и 6.7 дюйма. За производительность смартфонов отвечает 5-ядерный графический процессор, увеличена скорость обновления игр.

Добавлен трехкратный оптический зум для фото и видео, изображение можно увеличивать в шесть раз. Режим макросъемки позволяет приблизить объект на расстоянии два сантиметра. Пользователи смогут менять степень глубины, эффект боке и фокус даже после завершения съемки. Программный ускоритель Pro Res позволяет снять и отредактировать полноценный фильм без сторонних программ.

Работа IPhone 13 Pro без дополнительной зарядки увеличена на 1,5 часа, Pro Max — на 2,5 часа. Представлена версия с новым объемом памяти в один терабайт.

Apple ранее объявила стоимость iPhone 13 и версии Mini. Новинки обойдутся по цене 699 долларов (50,9 тысячи рублей) и 799 долларов (58,2 тысячи рублей) соответственно.

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