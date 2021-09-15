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Насилие в Гаити привело к топливному кризису
Весь мир
Насилие в Гаити привело к топливному кризису
Global Look Press  /  David de la Paz / XinHua

Порт-о-Пренс, 14 сентября. Ряд автозаправочных станций были закрыты в ответ на рост уровня насилия в столице Гаити, что привело к усугублению топливного кризиса в стране. Об этом сообщает агентство Europa Press.

13 сентября Ассоциация владельцев автозаправок Гаити (ANAPROSS) призвала своих членов «провести рабочую забастовку и закрыть станции с целью добиться обеспечения безопасных условий для всех со стороны правительства».

9 сентября вице-президент организации Жозе Пабло Сильвайн был застрелен в своей машине на северо-востоке Порт-о-Пренса группой вооруженных лиц, перемещавшихся на мотоциклах. Данное происшествие вызвало волну возмущения со стороны коллег Сильвайна и привело к проведению забастовки.

Закрытие сотен автозаправок членами ANAPROSS может усугубить топливный кризис, который охватил карибское государство, и так страдающее от политических и социальных проблем.

Представители государственной энергетической компании ранее сообщили о трудностях, с которыми они сталкиваются при снабжении топливом автозаправочных станций. По информации руководства, криминальные банды требуют 100 тысяч долларов, чтобы разрешить компании распределять горючее от терминалов до заправок.

Поставкам топлива мешают столкновения между преступными группировками, которые охватили южные районы Порт-о-Пренса в последние несколько недель. Основные компании столицы Martissant, Thor и Varreux уже сообщили о проблемах с распределением горючего.

14 августа Гаити пережила мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла, которое унесло жизни 2248 человек. Подземные толчки полностью разрушили 53 тысячи зданий, еще более 83 тысяч построек пострадали. Около 329 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Через несколько дней на страну обрушился тропический шторм «Грейс», вызвавший сильные наводнения, которые осложнили оказание помощи районам, пострадавшим от землетрясения.

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