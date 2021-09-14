BlackRock запускает совместный проект с крупнейшим банком Колумбии

Богота, 14 сентября. Крупнейший банк Колумбии Bancolombia и крупнейший в мире инвестиционный фонд BlackRock сообщили о совместном запуске девяти биржевых инвестиционных фондов (ETF).

Об этом в совместном заявлении сообщили менеджер фонда BlackRock Диего Мора, президент Bancolombia Хуан Карлос Мора Урибе и президент Колумбийской фондовой биржи Хуан Пабло Кордова. По словам Хуана Карлоса Мора, новый фонд ориентирован на инвесторов с высоким уровнем риска, которые стремятся получать прибыль в долгосрочной перспективе за счет большей подверженности глобальным фондовым рынкам.

«Мы стремимся предложить инновационное решение, отвечающее потребностям колумбийского рынка в выборе инвестиционных возможностей», — сказал Хуан Пабло Камачо, вице-президент по управлению активами Grupo Bancolombia.

Согласно озвученной информации, часть ETF будут размещаться на Нью-Йоркской фондовой биржи, а часть предназначена для развивающихся рынков, при этом все ETF доступны уже с 14 сентября и в ближайшее время появятся на площадках электронных торгов.

#ATENCIÓN ¡Todos a invertir! Bancolombia, Blackrock y la BVC anunciaron hoy el lanzamiento de esta iniciativa, con el propósito de hacer del mercado de capitales una fuente de crecimiento para Colombia. https://t.co/y90rAsJpka — Forbes Colombia (@forbescolombia) September 14, 2021

Управляющий по ценным бумагам банка Bancolombia уточняет, что клиенты могут инициировать инвестиции от 1 млн долларов.

Новый фонд создается в переходный период для крупнейшего банка Колумбии. В апреле компанию покинул генеральный директор Карлос Рауль Йепес Хименес, который руководил финансовой организацией на протяжении более чем пяти лет. За время его пребывания на посту банк расширился на международном уровне, совершив крупное приобретение в Гватемале, и удвоил свои активы с 35 до 70 миллиардов долларов.

После ухода Хименеса компанию возглавил Хуан Карлос Мора Урибе, бывший вице-президент банка по инновациям и цифровым преобразованиям. Bancolombia ежегодно обрабатывает 1,8 миллиарда транзакций — или 42% всех финансовых транзакций в стране. У банка более 30 тыс. клиентов и более тысячи филиалов только в Колумбии.