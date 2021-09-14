Начальная стоимость iPhone 13 стартует с отметки 699 долларов

Вашингтон, 14 сентября. Американская компания Apple представила новый iPhone 13. Его стоимость будет зависеть от диагонали экрана.

Доступные размеры составляют 5.4 и 6.1 дюймов. В первом случае стоимость iPhone 13 — 699 долларов (50,9 тысячи рублей), во втором — 799 (58,2 тысячи рублей).

Генеральный директор Apple Тим Кук лично анонсировал iPhone 13 в ходе онлайн-презентации. Гаджет имеет две камеры, размещенные по диагонали, а также суперпрочное водонепроницаемое стекло. Смартфон выполнен в пяти новых цветах.

Впервые с 2018 года производитель уменьшил «челку» iPhone на 20 процентов. Время работы аккумулятора увеличили на 2,5 часа. Будут доступны версии на 128 ГБ и 512 ГБ.

Apple ранее презентовала планшеты нового поколения iPad и iPad mini. Первое устройство в США можно приобрести за 329 долларов (24 тысячи рублей), а второе — за 499 долларов (36,3 тысячи рублей).