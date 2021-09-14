Торжество закона: новые власти Гвинеи предадут суду экс-президента Альфа Конде

В течение 11 лет правления Альфы Конде Гвинея пережила так называемый «рост без развития» или значительное увеличение доходов от добычи полезных ископаемых без улучшения жизни рядовых жителей.

В то же время министры и всевозможные чиновники из окружения главы республики оказались замешаны в скандалах, связанных с растратами бюджета и хищениями государственной собственности. Помимо этого, благодаря их усилиям, произошла деградация сфер здравоохранения и безопасности, социальной поддержки и образования, а также института семьи.

В 2020 году Конде при поддержке основных сторонников внес поправки в Конституцию, позволившие ему баллотироваться на третий срок. Это вызвало волну народного протеста, которая не затихала целый год.

О том, почему произошла смена власти в Гвинее и за что будут судить экс-президента страны, читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Вынужденный переворот

Силы специальных операций республики (GPS) под руководством полковника Мамади Думбуйя арестовали главу государства, объявили о роспуске правительства и национального собрания 5 сентября 2021 года. Чуть позже военнослужащие заявили об отмене существующей Конституции, а также о закрытии воздушных и сухопутных границ.

В настоящее время у коренных жителей республики не возникает сомнений в том, что Конде и его окружение ответят за преступления против народа. Население недовольно политикой президента, который пренебрегал национальными ценностями и удовлетворял интересы французских кураторов.

Федеральное агентство новостей / Федеральное агентство новостей

Тем не менее новое правительство решило руководствоваться демократическими принципами и судить бывшего избранника. К тому же через шесть дней после переворота представители Национального комитета за объединение и развитие подготовили для глав дипломатических и консульских представительств Гвинеи документ с формулировками, которые необходимо использовать во время общения с прессой и представителями внешнеполитических ведомств других стран.

Также им предложено не предпринимать никаких решений относительно миссий за рубежом без обращения в центральный департамент республики.

Конституция и правки

В письме приводятся основные причины смены власти. Циркуляр содержит случаи преднамеренного нарушения основного закона республики со стороны бывшего руководства. К примеру, экс-глава страны и его сторонники сознательно нарушили статью 35 Конституции от 7 мая 2010 года. До вступления в должность президент принес присягу в Верховном и Конституционном судах, заявив:

«Я, Альфа Конде, избранный в соответствии с законами, клянусь народом Гвинеи и своей честью неукоснительно соблюдать и обеспечивать соблюдение положений законов и судебных решений, защищать государственные институты, территориальную целостность и национальную независимость. В случае лжесвидетельства пусть я испытаю на себе всю мощь закона».

Но впоследствии он единолично внес правки в Конституцию, чтобы сохранить должность. Таким образом, гвинейские юристы считают его действия «беспрецедентным мошенничеством», направленным на личное обогащение и сохранение властных полномочий.

Федеральное агентство новостей / Абубакар Сидик

Кроме того, президент избирается прямым всеобщим голосованием на пятилетний срок, который может быть продлен только один раз и это положение не подлежит пересмотру. Но Конде захотелось править дальше.

Нарушения прав человека

В рамках подавления мирных демонстраций против действующей власти полиция, с подачи властей, проводила жестокие карательные операции, в результате которых гибли сотни активистов. По мнению депутата Государственной думы Геннадия Онищенко, свержение политических элит в Гвинее было лишь вопросом времени.

«Ну уже то, что власть во время мирных демонстраций отстреливалась от своего народа, о многом говорит. То есть там не было какого-то национального единства, не было поддержки правительства и президента. Ну что ж, в Гвинее после этого произошел военный переворот и сработали недемократические методы смены власти. Другое дело, что не стали убивать президента и посадили под домашний арест, это уже определенные демократические шаги», — сказал парламентарий.

Кроме того, жители заявляли о систематическом ограничении общественных свобод. Так, например, члены политической оппозиции, профсоюзов и гражданского общества, пожелавшие выступить против третьего срока Конде, лишились права на демонстрации и митинги.

Экс-президента и его сподвижников обвиняют в нарушении избирательного кодекса и хартии органов местного самоуправления. К преступлениям относят и «несоблюдение графика проведения выборов, отказ в создании надежного, заслуживающего доверия реестра избирателей, отражающего реальное состояние выборного корпуса».

Федеральное агентство новостей / Абубакар Сидик

Бывшим руководителям страны вменяют использование правоохранительной системы, сил обороны и безопасности для подавления любых политических или профсоюзных протестов. Таким образом, силовики служили чиновникам, а не народу.

Конде также отказал в создании Верховного суда Гвинеи, создание которого предусмотрено основным законом, хотя ранее обещал его ввести. Причина проста: он пытался обеспечить себе и членам правительства полную юридическую защиту.

«Реальная возможность отстранения президента от власти существует, однако для реализации этого плана необходим Верховный суд, который и попал под запрет. А сотрудники Конституционного суда, которые находились в сговоре с Альфа Конде, закрывали глаза на его нарушения и проводимый террор», — считает юрист Гвинейской коллегии адвокатов Амаду Диалло.

Также основной закон предусматривает, что глава государства имеет неприкосновенность, препятствующую любому административному, гражданскому или уголовному преследованию за нарушения, совершенные вне его обязанностей.

Теперь же Альфа Конде, министры и чиновники его администрации понесут ответственность за все преступления, совершенные ими за последнее десятилетие. Любые действия, ставящие под угрозу национальное единство и нарушающие Конституцию в стране, называют изменой.

По словам юристов, «в соответствии со статьей 120 основного закона, обвинительное заключение по вынесению импичмента, требует одну десятую голосов народных избранников». Процедура может проводиться только путем тайного голосования в Национальном собрании. В случае удачного исхода плебисцита президент, премьер-министр и члены правительства официально лишатся должностей. Все это говорит о желании полковника Думбуйя выстроить современную, развивающуюся страну с обновленными государственными институтами.

Позитивные изменения

Приведенный выше документ не что иное как попытка временного правительства Гвинеи решать вопрос о дальнейшей судьбе Конде только в рамках правового поля. Поэтому судебное разбирательство с последующим вынесением приговора является в большей степени необходимостью для обеспечения прав человека на правосудие и неприкосновенность жизни.

Федеральное агентство новостей /

«Но тот факт, что по запросу народа военным приходится брать власть в руки, говорит о том, что в стране не работали государственные институты, не работала Конституция. Поэтому то, что не убили — молодцы, готовятся к положительным изменениям в демократическом ключе, пусть и с автоматами. Однако, если бы власть работала нормально, то таких проблем бы не было. Говоря о снижении влияния Франции на континенте, можно отметить, что наверняка крупный французский бизнес в Гвинее был заинтересован, помогал. Америка вон смотрите, пытается к нам лезть, вмешивается в наши дела, в выборы. А что мешало это делать Франции в Африке?» — задается вопросом Онищенко.

К тому же процесс положит конец безнаказанности местных чиновников и сотрудников силовых ведомств, так или иначе задействованных в преступных схемах экс-президента. Юристы называют решение Думбуйя о проведении открытого судебного процесса над Конде лучшим подарком для населения. Они также уверены, что в будущем Гвинею ждет национальный подъем и единство всех слоев общества.