Роскосмос объявил о старте «Союза-2.1б» со спутниками OneWeb с Байконура

Байконур, 14 сентября. Ракета-носитель «Союз-2.1б» с 34 спутниками связи OneWeb и разгонным блоком «Фрегат» стартовала с космодрома Байконур. Об этом рассказали в Роскосмосе.

Разгонный блок «Фрегат» с британскими спутниками должен отделиться от третьей ступени «Союза-2.1б» спустя примерно девять минут. Госкорпорация «Роскосмос» ведет прямую трансляцию запуска ракеты-носителя на своем сайте.

Выведение британских спутников разгонным аппаратом на орбиту займет около трех с половиной часов. Аппараты OneWeb будут отделяться в несколько этапов. Для «Фрегата» этот старт стал сотым, подчеркнули в Роскосмосе.

Роскосмос сообщил о запуске ракеты-носителе «Союз-2.1б» с космодрома Байконур на днях. Старт намечался на 21:07 по московскому времени. Согласно информации госкорпорации, этот пуск спутников OneWeb стал вторым в текущем году.