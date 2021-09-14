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Тренерский штаб «Зенита» озвучил стартовый состав на матч ЛЧ против «Челси»

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 21:29
Спорт
Тренерский штаб «Зенита» озвучил стартовый состав на матч ЛЧ против «Челси»
Global Look Press  /  © Maksim Konstantinov

Лондон, 14 сентября. Петербургский «Зенит» опубликовал стартовый состав игроков на матч Лиги чемпионов против лондонского «Челси». Список футболистов опубликован на официальном сайте УЕФА.

С первых минут встречи на поле в футболках сине-бело-голубых выйдут Ракицкий, Чистяков, Сутормин, Клаудиньо, Кузяев, Барриос, Вендел, Малком и Азмун. Капитанская повязка будет на плече у Дугласа Сантоса, а на защите ворот «Зенита» встанет Станислав Крицюк. В стартовый состав не попал Артем Дзюба, который начнет встречу на скамейке запасных.

Встреча пройдет в столице Великобритании 14 сентября. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Ранее участие колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса в матче против «Челси» стояло под вопросом. Однако тренер петербургского клуба Сергей Семак заявил, что решить проблему въезда колумбийца в Англию удалось благодаря взаимодействию РФС и УЕФА. Сейчас Барриос числится в стартовом составе на будущий матч.

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футбол Зенит челси лига чемпионов уефа
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