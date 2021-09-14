Тренерский штаб «Зенита» озвучил стартовый состав на матч ЛЧ против «Челси»

Лондон, 14 сентября. Петербургский «Зенит» опубликовал стартовый состав игроков на матч Лиги чемпионов против лондонского «Челси». Список футболистов опубликован на официальном сайте УЕФА.

С первых минут встречи на поле в футболках сине-бело-голубых выйдут Ракицкий, Чистяков, Сутормин, Клаудиньо, Кузяев, Барриос, Вендел, Малком и Азмун. Капитанская повязка будет на плече у Дугласа Сантоса, а на защите ворот «Зенита» встанет Станислав Крицюк. В стартовый состав не попал Артем Дзюба, который начнет встречу на скамейке запасных.

Встреча пройдет в столице Великобритании 14 сентября. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Ранее участие колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса в матче против «Челси» стояло под вопросом. Однако тренер петербургского клуба Сергей Семак заявил, что решить проблему въезда колумбийца в Англию удалось благодаря взаимодействию РФС и УЕФА. Сейчас Барриос числится в стартовом составе на будущий матч.