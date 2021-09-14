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Финские войска получили новые бронетранспортеры HAPC от компании Patria
Армия
Финские войска получили новые бронетранспортеры HAPC от компании Patria
wikipedia.org  /  John J. Pistone

Хельсинки, 14 сентября. Финские войска получили новые бронетранспортеры HAPC. Машины показали на Международной оборонной выставке DSEI в Лондоне.

В начале 2020 года Финляндия и Латвия подписали соглашение о совместной программе развития бронетехники на основе платформы от компании Patria. Во вторник компания представила новую версию своего БТР Patria 6×6 HAPC (Heavy Armored Personnel Carrier Carrier) на стартовавшей в Лондоне Международной оборонной выставке DSEI, пишет издание «Военное дело».

Представители компании отметили, что выбранная платформа удовлетворяет запросы как минобороны Финляндии, так и Латвии. Машина сконструирована по модульному принципу и способна оказывать эффективную огневую поддержку подразделениям за счет боевого модуля Cockerill CLWS (Cockerill Light Weapon Station), автоматических пушек, пулеметов, а также противотанковых ракет.

Контракт с компанией с Patria, помимо поставок не менее 200 машин в финские и латвийские войска, подразумевает обучение личного состава и техподдержку. Поставлять машины планируют до 2029 года.

Очевидно, что Рига взялась за модернизацию войск и не желает отставать от партнеров по блоку НАТО. В конце августа армия Латвия провела крупные учения под названием Namejs 2021, в них также приняли участие военные из Эстонии, Литвы, Нидерландов, Норвегии и Польши.

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