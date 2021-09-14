Apple представила новые планшеты iPad и iPad mini

Москва, 14 сентября. Американская корпорация на официальной презентации показала планшеты нового поколения iPad и iPad mini.

iPad остался в прежнем корпусе с экраном 10,2 дюйма, но получил множество изменений. В частности, модернизированная модель планшета была оснащена процессор Apple A13, который позволяет работать быстрее. Фронтальная камера теперь с разрешением 12Мп. Стоимость устройства в США составляет 329 долларов (24 тысячи рублей).

Что касается iPad mini, то у него новый внешний вид. Экран увеличен до 8,3 дюйма. Гаджет получил поддержку USB-C и 5G. Приобрести модель можно за 499 долларов (36,3 тысячи рублей).

Американская корпорация уже показала новые модели iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. Новинки получили более мощную начинку, а некоторые изменились внешне.