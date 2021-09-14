NetEase: российский транспортник у острова Хоккайдо напугал японские войска

Пекин, 14 сентября. Военнослужащие ВС Японии чуть не получили нервный срыв из-за маневра ВКС РФ вблизи острова Хоккайдо, заявили журналисты из Китая.

Отношения между Японией и Россией едва ли можно назвать дружескими, отметили авторы китайского издания NetEase, перевод статьи которых приводит «ПолитРоссия». По их словам, причиной подобной ситуации является давний спор между двумя государствами вокруг Курильского архипелага. Недавно Токио вновь разразился претензиями в адрес Москвы из-за действий пилотов военно-транспортного самолета Ан-26 ВКС РФ неподалеку от острова Хоккайдо, напугавших японские войска.

Крылатая машина из России осуществляла полет в соответствии со всеми международными правилами, однако японские военные утверждают, что Ан-26 якобы нарушил воздушные границы государства, отметили авторы публикации. Российский самолет, появившийся вблизи острова, является обычным военным транспортником, не представляющим никакой угрозы, однако японские войска сильно встревожились из-за его появления в небе, подчеркнули журналисты.

«Японская сторона испытала несколько минут ужаса, даже несмотря на то, что российский Ан-26 никак не мог ей угрожать», — констатировали эксперты.

Россия подобным образом послала четкий сигнал Японии, чем и обусловлена реакция со стороны Токио, считают аналитики. Они уточнили, что Москва предостерегла японцев от пересечения красной черты в ходе предстоящих учений ВС Японии и США, так как в случае провокаций около Хоккайдо может появиться уже бомбардировщик, а не транспортник.

Ранее японские военные сообщили об обнаружении вблизи острова Амами-Осима подводной лодки ВМС Китая. В Японии уточнили, что принадлежность замеченной субмарины была определена по находившемуся неподалеку китайскому эсминцу типа Luyang III. Известно, что подлодка следовала в район западных спорных островов.