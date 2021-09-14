Пилоты ВКС РФ получат на вооружение пистолет-пулемет ППК-20

Москва, 14 сентября. Командование ВКС РФ включило пистолет-пулемет ППК-20 в стандартное снаряжение военных пилотов, передают СМИ.

Летчики ВКС РФ вскоре получат в носимый аварийный запас (НАЗ) пистолет-пулемет ППК-20. Оружие будет передано пилотам штурмовой, истребительной и бомбардировочной авиации. Работы по укладке ППК-20 в стандартный набор начнутся в ближайшее время, пишет военный обозреватель РИА Новости Андрей Коц со ссылкой на военный источник.

Оружие создано под калибр 9х19 «Парабеллум». В качестве основы для ППК-20 был выбран пистолет-пулемет «Витязь-СН». Такое оружие предназначено для поражения живой силы и легкой техники противника на расстоянии до 250 метров.

Представитель концерна «Калашников» Владимир Онокой ранее заявил, что главными особенностями ППК-20 являются компактность и места для крепления дополнительного оборудования. Новинка создана не только для нужд пилотов, но также для правоохранительных органов и бойцов спецназа, передает телеканал «360».