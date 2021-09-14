Эксперт Дудчак предупредил об угрозе развала Украины

Уже несколько десятилетий на Украине обсуждают один и тот же вопрос: вводить двойное гражданство или нет? Местные националисты выступают против, поскольку считают, что у всех проживающих на территории их страны должен быть только один паспорт — украинский. Остальные граждане страны уверены, что уже давно пора разрешить им иметь несколько паспортов, поскольку они открывают новые возможности.

С последними согласен и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, двойное гражданство — это признак цивилизованной страны. Он отметил, что за границей проживает много украинцев, которые могли бы принимать участие в жизни и развитии страны.

Однако глава правительства выступил против того, чтобы у украинцев была возможность получить паспорт Российской Федерации, хотя он является самым популярным среди граждан Украины. В МВД России сообщили, что число получивших российское гражданство украинцев по итогам прошлого года составило 640 тысяч человек — это 62% из всего количества людей, получивших паспорт в 2020-м.

Эксперт Института стран СНГ, политолог и экономист Александр Дудчак в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, почему Украина не хочет, чтобы ее граждане получили российские паспорта. По его словам, таким образом киевские власти хотят оторвать Украину от России.

«Начиная с 2014 года киевские власти придерживаются политики отрыва Украины от России. Кроме того, это и было одной из целей Майдана. Сегодня Киев готов объединяться с кем угодно, даже ценой саморазрушения, лишь бы быть не с Россией. Хотя в содружестве с РФ можно было бы развивать Украину. Напомню, что после госпереворота, когда началась приватизация, было сказано, что на Украину могут зайти любые инвесторы, кроме российских, хотя бизнесмены из РФ могли бы стать наиболее успешными. Сейчас происходит такая же ситуация: они готовы мозги переплавить, лишь бы искоренить память о том, что русские и украинцы — один народ», — сказал собеседник ФАН.

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Кроме того, эксперт предупредил Украину об угрозе. По его словам, выдача иностранных паспортов жителям западных регионов может привести к тому, что впоследствии жители данной территории уйдут вместе со своей землей в другие государства.

«Пока граничащие с Украиной на западных рубежах страны делают лишь лукавые заявления о том, что они являются приверженцами целостности украинского государства. Так, например, об этом говорят турки. Но понятно, что меньше всех в целостности Украины заинтересована Анкара. Сотни тысяч людей на Западной Украине уже являются гражданами Румынии, Венгрии или имеют карту поляка. Но, наверное, сейчас счет уже идет на миллионы, поскольку до Майдана сообщалось, что таких около 250 тысяч. Румыния выдала свои паспорта людям, проживающим на Буковине. Сколько венгры раздали паспортов — сложно сказать. Но известно, что часть населенных пунктов Западной Украины уже сменила вывески и флаги на венгерские. Поэтому любое обострение в стране или ухудшение экономической ситуации приведут к тому, что, например, венгры вместе с землей предпочтут уйти из Украины. Поскольку никто не хочет терпеть бардак и нищету. Поэтому последствия двойного гражданства могут быть самыми удивительными», — резюмировал Александр Дудчак.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Данилов заявил, что стране необходимо перейти с кириллического на латинский алфавит.