Правительство России запустило программу поручительства для предпринимателей

Москва, 14 сентября. Правительство России разработало программу «зонтичного» механизма предоставления поручительства для представителей малого и среднего бизнеса.

Она дает расширенные возможности предпринимателям по получению заемного финансирования. Об этом сообщается на сайте кабмина. Новая мера поддержки направлена на тех, кому ранее кредиты для бизнеса были недоступны. Помимо этого, она позволяет снизить процентные ставки по привлеченным денежным средствам.

Поручительство предоставляется федеральной Корпорацией МСП и обеспечивает до 50% от суммы займа. Причем комиссию за поручительство платит банк, а не предприниматель.

Кабмин ранее утвердил дорожную карту нововведений, призванных помочь отечественным разработчикам в сфере IT.