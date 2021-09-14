Apple официально презентовала новый iPhone Pro с тремя камерами

Нью-Йорк, 14 сентября. Компания Apple представила новую линейку смартфонов – iPhone Pro, который поступит в продажу в четырех цветах. На модели будет три камеры, сообщили на сентябрьской презентации.

Публике показали модели iPhone 13 Pro и Pro Max с долгожданным дисплеем 120 Гц и объемом памяти 1ТВ. Смартфоны поступят на прилавки в четырех цветах: графитовом, золотом, серебристом и новом небесно-голубом. Новые модели от «яблочной» компании будут иметь высокую стойкость против царапин, а оптический зум 3Х для фотографий и видео можно будет увеличивать в шесть раз.

Среди плюсов также стоит отметить, что новинки будут обладать мощным 5-ядерным графическим процессором, а также на них будет самая быстрая скорость обновления игр. iPhone 13 Pro и Pro Max — наиболее долгоработающие «яблочные» смартфоны за все время: работают на 1,5 часа дольше iPhone 12 и на 2,5 часа больше, чем аналогичной версии Pro Max.

Предзаказы на модели iPhone 13 в России стартуют 22 сентября. Начальная стоимость iPhone 13 mini начинается с 69 990 рублей, iPhone 13 — 79 990 и iPhone 13 Pro — от 99 990 рублей.