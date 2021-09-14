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Греф анонсировал повышение ставок по депозитам в Сбербанке
Экономика
Греф анонсировал повышение ставок по депозитам в Сбербанке
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

, 14 сентября. Крупнейшая кредитная организация России начала корректировать ставки после изменений, внесенных Центробанком.

Повышение ключевой ставки заставляет банки адаптировать собственные продукты под кредитно-денежную политику регулятора. Глава компании «Сбер» Герман Греф подтвердил скорое увеличение ставок по депозитам в Сбербанке.

«Мы в августе приняли решение о промоакции и до конца года будем принимать соответствующие решения. Конечно, будем поднимать по разным нашим вкладным продуктам ставки», — приводит его слова «Коммерсантъ».

Глава корпорации сказал, что в такой же срок будет принято решение о регулировании экосистем финансовых организаций. Греф полагает, что ЦБ потребуется время до конца 2021 года.

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