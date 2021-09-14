Российские специалисты создали армейский грузовик с секретным модулем

Москва, 14 сентября. В Сети появились фотографии нового российского армейского автомобиля «Витязь-2», который обладает скрытым бронированным модулем.

Вездеход был впервые представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Он оснащен двигателем мощность, которого составляет 285 лошадиных сил. Машина весом более 18 тонн способна развивать скорость до 90 километров в час. При этом автомобиль обладает запасом хода до тысячи километров.

Главной особенностью «Витязя-2» является наличие бронированного модуля, который скрывается за тентом бортовой платформы. В нем могут разместиться 16 военнослужащих или три тонны груза. Модуль способен защитить солдат при обстреле из пулемета калибра 7,62 миллиметров.

Кроме того, «Витязь-2» может выдержать подрыв двух килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте под передним колесом, а его капотная компоновка увеличивает шансы экипажа на выживание при наезде на мину.

Напомним, форум «Армия-2021» проходил в подмосковном выставочном центре «Патриот» с 22 по 28 августа. По словам замглавы Минобороны РФ Алексея Криворучко, в рамках мероприятия ведомство подписало более 40 контрактов на поставку вооружения и техники.