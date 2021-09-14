Apple презентовала смарт-часы Watch Series 7 с увеличенным экраном

Москва, 14 сентября. Корпус новых Apple Watch Series 7 стал тоньше, однако сам экран увеличился в размерах. Гаджет представлен на официальной презентации компании.

Расширенный экран позволяет умещать на нем больше текста. Это стало возможным за счет новых циферблатов, которые используют полезную площадь дисплея. Производитель заявляет, что Apple Watch Series 7 выдерживают погружение на глубину до 50 метров и являются самыми крепкими смарт-часами в истории компании.

Изменения внесены в зарядную станцию, которую оснастили разъемом USB-C. Была увеличена скорость зарядки носимого гаджета. Apple Watch Series 7 будут представлены в нескольких цветовых решениях, дополнительно будет возможность выбрать среди ремешков и браслетов. Стоимость новинки в США составляет 400 долларов (29 тысяч рублей).

В рамках новой презентации Apple представила пользователям iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. Гаджеты получили уменьшенный экранный вырез и новое расположение камер.