Новый полигон для танкистов появился в бурятском поселке Сосновый бор

Улан-Удэ, 14 сентября. Новый полигон для танкового соединения общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) был открыт в поселке Сосновый бор в Республике Бурятия.

Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, заниматься на полигоне будут, в первую очередь, танкисты ВВО, дислоцированные в Бурятии.

«Это значительно повысит уровень боевой выучки танкистов, а также позволит более качественно готовить танковые экипажи для участия в "Танковом биатлоне"», — говорится в заявлении.

Согласно имеющейся информации, новый полигон оборудован с учетом опыта ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах: были построены «сирийские валы», огневые позиции для БМП, трехуровневая система парных мишеней.

Ранее сообщалось, что российский экипаж стал победителем соревнований по «Танковому биатлону» на Армейских международных играх — 2021. В свою очередь телеканал «360» передавал, что иностранцы впечатлились танковым балетом на форуме «Армия-2021».