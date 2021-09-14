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Звезда «Дома-2» Максим Колесников встретился с матерью, которая отдала его в детдом
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Максим Колесников встретился с матерью, которая отдала его в детдом
Prt Scr youtube.com  /  Пусть говорят

Москва, 14 сентября. Участник «Дома-2», актер Максим Колесников долгие годы искал мать, которая отдала его в детский дом. Впервые за 17 лет родные люди встретились в студии Первого канала.

Колесников оказался в детдоме, когда ему было всего пять лет. Долгие годы он хотел встретиться с родной мамой и возможно именно поэтому так стремился «попасть в телевизор». Звезда «Дома-2» рано начал проявлять актерские способности, что не осталось незамеченным. Будучи еще ребенком он получил свои первые роли в кино. О жизни с родными Максим Колесников помнит немного. По его словам, он и его младшая сестра Вика жили в плохих условиях — мать и отец пили, злоупотребляли запрещенными веществами.

«Когда мне было четыре года, я взял полугодовалую сестру, и мы вместе скитались по городу. На улице на нас обратили внимание органы милиции. Меня отправили в детский дом, а Вику в дом малютки», — рассказал участник телестройки в студии «Пусть говорят».

Женщину отыскали редакторы ток-шоу. Ведущий программы отметил, что мать Колесникова Елена сначала отказывалась встречаться с сыном, но все же набралась смелости и пришла в студию. Как объяснила Елена, 17 лет назад она оставила детей с родителями, а сама отправилась на похороны. Бабушка Максима Колесникова выставила его и Вику на улицу, потому что они мешали отдыхать отчиму после работы.

«Вскоре приехала полиция и забрала их. Потом ко мне домой наведалась комиссия проверить условия. В итоге сказали, что детей не отдадут, так как у меня еще не было прописки», — вспомнила женщина.

По словам Елены, она хочет восстановить общение с сыном и дочерью. Звезда «Дома-2» готов забыть старые обиды, но вот его сестра Вика простить матери этот поступок не может. Девушка выросла в приемной семье и считает, что родители у нее уже есть.

Зимой редакторы «Пусть говорят» отыскали мать и отца популярных блогеров Ильи и Дани Милохиных. Мать тиктокеров Любовь Бережная в студии призналась, что сдала сыновей в детдом, не справившись с материнством в 17 лет.

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Все новости / Шоу-бизнес / Звезда «Дома-2» Максим Колесников встретился с матерью, которая отдала его в детдом
колесников семья дом-2
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