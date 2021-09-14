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Стоимость чеснока в России выросла на 4% за август

  /   Обновлено: 14 сентября 2021 21:05
Экономика
Стоимость чеснока в России выросла на 4% за август
pixabay.com

Москва, 14 сентября. Сезонное падение цен в России не затронуло чеснок из-за высокой доли импорта — порядка 80%.

Большинство овощей и фруктов теряют в стоимости из-за сезона урожая, когда предложение растет на внутреннем рынке. Россия поставляет почти 80% чеснока из Китая, поэтому его динамика цен кардинально отличается, говорится в материале РБК.

За август цена одного килограмма чеснока поднялась на 3,8% по сравнению с показателем июля текущего года и достигла 283,2 рубля. Такие данные приводит Росстат. Сообщается, что основной причиной роста стоимости является повышение цен внутри Китая.

Многие россияне покупают чеснок не только в качестве ингредиента для приготовления блюд, но и для использования его лечебных свойств. Однако врач иммунолог-аллерголог Надежда Логина ранее в беседе с ФАН поставила под сомнение способность чеснока или лимона укрепить иммунитет.

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