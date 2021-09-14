Болезненная худоба композитора Игоря Крутого напугала поклонников

Москва, 14 сентября. Похудевший композитор и исполнитель Игорь Крутой появился в белом костюме на концерте в честь юбилея Александра Розенбаума.

Популярный артист поделился с поклонниками видео подготовки к выступлению. Игорь Крутой примеряет костюм: пиджак без рукавов ему в самый раз, а вот брюки велики. В кадре присутствует портной, он обещает «подогнать» брюки по фигуре.

«Вот это я ушью, это вообще без вопросов», — сказал мужчина.

Портной сдержал свое слово — Игорь Крутой на сцене был одет с иголочки. Он исполнил известную песню Александра Розенбаума «Гоп-стоп». Ролик всего за день посмотрели более 173 тысяч раз, под ним появились сотни комментариев.

«Крутой сильно похудел, а что случилось?»; «Пожалуйста, не болейте, вы у нашей семьи самый любимый артист»; «По брюкам видно, что снова похудел», — отреагировали пользователи.

В конце июля Игорю Крутому исполнилось 67 лет. За свою музыкальную карьеру он написал десятки хитов и помог стать знаменитыми многим молодым артистам. В разное время с ним сотрудничали София Ротару, Анжелика Агурбаш, Михаил Шуфутинский, Сергей Мазаев, Егор Крид и другие звезды.