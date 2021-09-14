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Главные музеи Москвы объединились ради развития общественных зон
Общество
Главные музеи Москвы объединились ради развития общественных зон
Агентство городских новостей Москва

Москва, 14 сентября. Пушкинский музей, «Гараж», Третьяковская галерея и Дом культуры «ГЭС-2» объединились в «Музейную четверку», сообщили руководители этих учреждений.  

Музеи разработали четыре маршрута по Москве. По словам руководителя «ГЭС-2» Терезы Иароччи Мавики, это истинный праздник. Как отметил глава «Гаража» Антон Белов, принципиально важным моментом в их проекте стал диалог с современностью. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

«Это действительно уникальный союз, когда в городе Москва объединяются два федеральных музея и два частно организованных, но при этом это самые, как бы сказать, публичные институции, которые есть, и они ориентируются на такую повестку, которая им кажется общей», — прокомментировал объединение Белов.

Целью «Музейной четверки» стало развитие общественных зон с помощью коллективных и индивидуальных пеших маршрутов. Такие пути включают в себя популярные места города, музеи, культурные мероприятия.

В сентябре в России стартовала программа «Пушкинская карта». Она позволяет молодым людям с 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи и культурные мероприятия.

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