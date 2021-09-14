Ольга Бузова захотела поступить в МГУ после просмотра сериала

Москва, 14 сентября. Знаменитая певица и телеведущая Ольга Бузова вдохновилась сериалом «Историк». Теперь артистка намерена поступить на исторический факультет в МГУ.

Звезда после осуществления своей мечты — сыграть на сцене МХАТа имени Горького — захотела получить образование. Однако Бузова решила поступать не в театральный, а в аспирантуру на исторический факультет МГУ.

На это ее вдохновил недавно вышедший сериал «Историк» с Павлом Артемьевым в главной роли. У главного героя есть своя теория криминальной цикличности. Певице стало интересно это, и она начиталась книг на эту тему.

«Нырнув в эту тему, я влюбилась в историю как предмет и задумалась о том, чтобы подать документы на аспирантуру истфака МГУ. Что думаете?» — написала 35-летняя исполнительница на странице в Instagram.

Многих подписчиков удивило намерение Бузовой сесть за парту и грызть гранит науки. Но многие фолловеры артистку поддержали и пожелали ей удачи.

Ольга Бузова в начале лета сыграла в новой постановке МХАТа имени Горького. Многие были ошарашены появлением звезды на легендарной сцене. Но некоторые, например, актер Никита Джигурда, поддержали певицу.