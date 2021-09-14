Военный эксперт Литовкин назвал НАТО американским рычагом давления на Европу

Москва, 14 сентября. Североатлантический альянс — всего лишь инструмент в руках США, с помощью которого Белый дом заставляет Европу «танцевать под свою дудку», заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

В понедельник американский обозреватель журнала Washington Examiner выпустил статью, в которой раскритиковал Бельгию, Данию, Германию и Францию в отказе от воздушного патрулирования у западных границ России на время учений «Запад-2021». Авторы поспешили их обвинить в малодушии и привели в пример другие страны, такие как Прибалтика, Польша, Швеция и Бритая, которые «поддерживают лидерство США в НАТО и не пренебрегают своими обязанностями».

Издание «Народные новости» попросило комментарий на резонансную статью у военного эксперта и капитана третьего ранга запаса Виктора Литовкина.

Обозреватель отметил, что статья в Washington Examiner наглядно показывает реальное положение дел в НАТО: США являются хозяевами всего блока, а союзники могут только подчиняться приказам из Белого дома.

«НАТО — инструмент США, это не просто сама по себе организация. Вашингтон использует ее для реализации задач в Европе», — констатировал эксперт.

Литовкин также отметил, что все маневры НАТО у российских границ служат общей цели. В США недаром пожурили европейских союзников за нежелание летать у Калининграда. Постоянными провокациями США надеются подтолкнуть Россию к началу гонки вооружений, которая истощит ее ресурсы и даст Вашингтону стратегическое преимущество.

Следует отметить, что американский обозреватель Washington Examiner не поскупился и на эпитеты для Германии. Автор статьи обвинил Берлин в попытке поддерживать хорошие отношения с США, Россией и Китаем и утрате статуса «светоча европейской демократии».