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Пианистка Цымбалюк-Романовская рассказала, когда у Джигарханяна началась деменция
Шоу-бизнес
Пианистка Цымбалюк-Романовская рассказала, когда у Джигарханяна началась деменция
Global Look Press  /  Pavel Kashaev

Москва, 14 сентября. Бывшая супруга Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что народный артист СССР начал себя странно вести еще в 2015 году.

Тогда она вместе с Джигарханяном приехала в Благовещенск на фестиваль «Амурская осень». Легендарного актера пригласили на встречу с губернатором, на которой ему должны были вручить награду.

«Но буквально перед выездом из гостиницы муж лег на кровать и категорически отказался ехать, попросил, что пусть всем скажут, будто он заболел», — поделилась Цымбалюк-Романовская с изданием «Дни.ру».

Такие неприятные случаи стали происходить все чаще. По словам пианистки, Джигарханян нередко давал обещания «куда-то прийти», но отказывался в последний момент. И многие за это на него обижались.

Медики предупреждали Цымбалюк-Романовскую о прогрессирующей у актера деменции. Джигарханян детально помнил прошлое, а последние события стал забывать. Иногда он несколько раз за день спрашивал, какое сегодня число, подытожила пианистка.

Актера не стало в ноябре прошлого года, он ушел из жизни в возрасте 85 лет. Джигарханяна похоронили в Москве на Ваганьковском кладбище. В годовщину смерти артиста на его могиле установят памятник.

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Все новости / Шоу-бизнес / Пианистка Цымбалюк-Романовская рассказала, когда у Джигарханяна началась деменция
джигарханян цымбалюк-романовская деменция
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