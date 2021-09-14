TWP: Трамп был лишен возможности начать ядерную войну из-за решения генерала Милли

Вашингтон, 14 сентября. Экс-президент США Дональд Трамп был лишен возможности нанести ядерный удар после штурма Капитолия, сообщили журналисты Боб Вудворд и Роберт Коста.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли спустя два дня после инцидента в Капитолии предпринял ряд действий с целью ограничить возможности Трампа по ядерной атаке. Милли заверил коллегу из Китая Ли Цзочэна в том, что Соединенные Штаты не нанесут ядерный удар, пишет издание The Washington Post.

Воинственная риторика Трампа в прошлом привела к тому, что Пекин начал опасаться начала ядерной войны со стороны США. Не исключалась и возможность превентивного удара КНР. С целью избежать таких последствий Милли тайно лишил Трампа возможности начать ядерную войну.

Пентагон ранее был крайне впечатлен прорывов Китая в развитии стратегических вооружений. Теперь США противостоят сразу двум странам с ядерным оружием, заметили в ведомстве. Американский генерал Джон Хайтен в свою очередь предостерег о разрушительных последствиях ядерной войны Соединенных Штатов с РФ и КНР, передает телеканал «360».